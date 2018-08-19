"Реал" – "Хетафе". Прямой эфир – в 23.15 (видео)

В эти выходные стартует чемпионат Испании. И в 1-м туре к "Реалу" приедет скромный "Хетафе". Игра пройдет в воскресенье, 19 августа, на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Стартовый свисток прозвучит в 23.15 по московскому времени. "СЭ" с сезона-2018/19 будет полностью показывать ла лигу. Ее вы сможете у нас посмотреть абсолютно бесплатно.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Реал" – "Хетафе" (видео).

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Реал" – "Хетафе": трансляция