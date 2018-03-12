"Реал" готов заплатить за Салаха 160 миллионов евро

Руководство "Реала" рассматривает нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в качестве замены Гарету Бэйлу, который летом намерен вернуться в английскую премьер-лигу, сообщает El Confidencial. По информации источника, мадридцы готовы заплатить за 25-летнего египтянина 160 миллионов евро.

Напомним, Салах перешел в "Ливерпуль" из "Ромы" летом 2017 года. Его контракт с "красными" рассчитан до конца сезона-2021/22. Трансферная стоимость, по данным transfermarkt.de, составляет 80 миллионов евро.

В этом сезоне форвард мерсисайдцев принял участие в 40 матчах на клубном уровне, забив 32 мяча и сделав 11 результативных передач.