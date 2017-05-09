"Реал" готов заплатить 40 миллионов евро за 16-летнего бразильца

Мадридский "Реал" близок к подписанию 16-летнего полузащитника бразильского "Фламенго" Винисиуса Жуниора, сообщает Marca. Сумма сделки составит около 40 миллионов евро.

Футболист уже прошел медобследование, но стать игроком "сливочных" сможет только летом следующего года, когда достигнет совершеннолетия. Руководство "Реала" пообещало родителям и агенту бразильского полузащитника, что футболист, несмотря на свой юный возраст, будет выступать за основную команду, а не за молодежную.

Винисиус Жуниор не провел ни одного матча в составе основной команды "Фламенго". За сборные Бразилии разных возрастов он провел 25 игр, забил 23 мяча и сделал четыре передачи. Футболист был признан лучшим игроком юношеского чемпионата Южной Америки–2017.