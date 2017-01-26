"Реал" готов продать Морату за 60 миллионов евро

Президент "Реала" Флорентино Перес готов рассмотреть предложения по нападающему Альваро Морате. Как сообщает A Bola, мадридцы готовы продать 24-летнего форварда за 60 миллионов евро. В прошлом году он вернулся в "Реал" из "Ювентуса", но регулярной игровой практики не имеет.
Интерес к Морате проявляют "Арсенал" и "Челси".
Flamenco
Честно говоря Перец погубил карьеру многим игрокам!!!
09:03
алонсо хаби
обмен на гризмана )) они одинаковы ... смысла нет ... продать и добавить и купить более толкового
17:16 26 января
Платошкин Андрей
Как в Юве вряд ли где-нибудь еще Мората так полезно будет играть. Цена его не 60, а миллионов 30-40, не более. Это Перес уже совсем на старости лет мозги отключил.
17:00 26 января
shpasic
в Атлетико вместо Гризмана.
16:53 26 января