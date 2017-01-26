16:51 26 января | ФУТБОЛ — Испания

"Реал" готов продать Морату за 60 миллионов евро

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Президент "Реала" Флорентино Перес готов рассмотреть предложения по нападающему Альваро Морате. Как сообщает A Bola, мадридцы готовы продать 24-летнего форварда за 60 миллионов евро. В прошлом году он вернулся в "Реал" из "Ювентуса", но регулярной игровой практики не имеет.

Интерес к Морате проявляют "Арсенал" и "Челси".

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Flamenco

Честно говоря Перец погубил карьеру многим игрокам!!!

09:03

алонсо хаби

обмен на гризмана )) они одинаковы ... смысла нет ... продать и добавить и купить более толкового

17:16 26 января

Платошкин Андрей

Как в Юве вряд ли где-нибудь еще Мората так полезно будет играть. Цена его не 60, а миллионов 30-40, не более. Это Перес уже совсем на старости лет мозги отключил.

17:00 26 января

shpasic

в Атлетико вместо Гризмана.

16:53 26 января

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