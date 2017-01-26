"Реал" готов продать Морату за 60 миллионов евро

Президент "Реала" Флорентино Перес готов рассмотреть предложения по нападающему Альваро Морате. Как сообщает A Bola, мадридцы готовы продать 24-летнего форварда за 60 миллионов евро. В прошлом году он вернулся в "Реал" из "Ювентуса", но регулярной игровой практики не имеет.

Интерес к Морате проявляют "Арсенал" и "Челси".