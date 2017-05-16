"Реал" готов отпустить Родригеса летом за 75 миллионов евро

Руководство "Реала" намерено выручить с возможной продажи полузащитника Хамеса Родригеса не менее 75 миллионов евро, сообщает Marca. Именно эту сумму мадридцы заплатили за переход колумбийца из "Монако" в 2014 году. Предметный интерес к 25-летнему футболисту проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Сам игрок готов покинуть Испании из-за недостаточно количества игровой практики. В этом сезоне Родригес принял участие в 21 матчей чемпионата Испании, забил 8 голов и сделал 6 результативных передач. При этом в стартовом составе он появлялся лишь 13 раз.