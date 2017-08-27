"Реал" - фаворит матча с "Валенсией" по версии букмекеров

Сегодня состоится матч 2-го тура чемпионата Испании между "Реалом" и "Валенсией". Встреча в Мадриде начнется в 23.15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Реал" - "Валенсия"

Прогноз WinLine – П1 1.20 – Н 7.60 – П2 11.0

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Валенсия".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Реал": Навас - Карвахаль, Начо, Варан, Марселу - Кроос, Каземиру, Модрич - Бэйл, Бензема, Иско.

"Валенсия": Нету - Начо Видаль, Монтойя, Рубен Везу, Гайя - Жил, Парехо, Медран, Солер - Родриго, Дзадза.

ПОТЕРИ: Серхио Рамос, Криштиану Роналду (оба - дисквалификация), Вальехо (травма) - Паулиста, Нани (оба - травма).

ПРОГНОЗ

Прогноз “СЭ” – 3:1