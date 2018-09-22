"Реал" – "Эспаньол". Видеотрансляция матча

В этот уик-энд состоится 5-й тур чемпионата Испании. Один из центральных матчей состоится в Мадриде, где местный "Реал" примет каталонский "Эспаньол". Встреча на "Сантьяго Бернабеу" состоится в субботу и начнется в 21.45 по Москве. "СЭ" в новом сезоне в полном объеме показывает чемпионат Испании с русскими комментариями, поэтому наши читатели смогут смотреть все игры серии в прямом эфире на удобном для них устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Реал" – "Эспаньол" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 21.45 (время московское).