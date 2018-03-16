"Реал" достиг принципиальной договоренности с Левандовски?

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски достиг принципиального соглашения с "Реалом" о переходе в мадридский клуб, утверждает Mundo Deportivo. По данным испанского издания, договоренность была достигнута после серии встреч нового представителя футболиста, израильского агента Пини Захави, и Хосе Анхеля Санчеса, ближайшего помощника президента "Королевского клуба" Флорентино Переса.

Сообщается, что контракт с 29-летним поляком может быть заключен по схеме 2+1, сумма предполагаемого трансфера пока не называется. Левандовски должен заменить в составе "Реала" Карима Бензема. (Егор БЫЧКОВ)