11:21 21 апреля | Футбол — Испания

"Реал" до ЧМ-2018 подпишет контракт с Роналду с повышением зарплаты?

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ. Фото AFP
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ. Фото AFP
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Руководство "Реала" до начала чемпионата мира-2018 намерено подписать новый контракт с нападающим Криштиану Роналду, сообщает AS. По информации издания, генеральный директор мадридцев Хосе Анхель Санчес уже уведомил 33-летнего португальца о желании боссов клуба.

Сам форвард положительно оценил инициативу "Реала". По обновленным условиям контракта зарплата Роналду будет повышена с 21 до 30 миллионов евро за сезон. Таким образом, португалец сравняется по этому показателю с нападающим "ПСЖ" Неймаром.

Отметим, что срок соглашения Роналду с "Реалом" останется прежним - оно истечет летом 2021 года.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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lisenkoff

ну так то он эти деньги отрабатывает с лихвой.... умный шаг

17:10 21 апреля

maks55555

Вот молодец, доит их как хочет, а они ничего сделать с этим не могут. Просто поднимают зарплату и все, другие хоть пытаются что-то изображать, продлевают контракты с увел. зарплаты, а здесь даже этого не делают))

15:06 21 апреля

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