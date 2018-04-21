"Реал" до ЧМ-2018 подпишет контракт с Роналду с повышением зарплаты?

Руководство "Реала" до начала чемпионата мира-2018 намерено подписать новый контракт с нападающим Криштиану Роналду, сообщает AS. По информации издания, генеральный директор мадридцев Хосе Анхель Санчес уже уведомил 33-летнего португальца о желании боссов клуба.
Сам форвард положительно оценил инициативу "Реала". По обновленным условиям контракта зарплата Роналду будет повышена с 21 до 30 миллионов евро за сезон. Таким образом, португалец сравняется по этому показателю с нападающим "ПСЖ" Неймаром.
Отметим, что срок соглашения Роналду с "Реалом" останется прежним - оно истечет летом 2021 года.
lisenkoff
ну так то он эти деньги отрабатывает с лихвой.... умный шаг
17:10 21 апреля
maks55555
Вот молодец, доит их как хочет, а они ничего сделать с этим не могут. Просто поднимают зарплату и все, другие хоть пытаются что-то изображать, продлевают контракты с увел. зарплаты, а здесь даже этого не делают))
15:06 21 апреля