"Реал" до ЧМ-2018 подпишет контракт с Роналду с повышением зарплаты?

Руководство "Реала" до начала чемпионата мира-2018 намерено подписать новый контракт с нападающим Криштиану Роналду, сообщает AS. По информации издания, генеральный директор мадридцев Хосе Анхель Санчес уже уведомил 33-летнего португальца о желании боссов клуба.

Сам форвард положительно оценил инициативу "Реала". По обновленным условиям контракта зарплата Роналду будет повышена с 21 до 30 миллионов евро за сезон. Таким образом, португалец сравняется по этому показателю с нападающим "ПСЖ" Неймаром.

Отметим, что срок соглашения Роналду с "Реалом" останется прежним - оно истечет летом 2021 года.