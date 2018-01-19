"Реал" без Роналду вырвал победу у "Леганеса" в первом матче 1/4 финала Кубка Испании

"Реал" выиграл у "Леганеса" в первом матче 1/4 финала Кубка Испании. Единственный мяч провел хавбек Марко Асенсио на 89-й минуте.

В составе мадридцев отсутствовали Серхио Рамос, Марселу, Гарет Бэйл, Карим Бензема и Криштиану Роналду. Главный тренер чемпиона Испании и победителя Лиги чемпионов Зинедин Зидан предоставил им отдых.

Ответный поединок состоится 24 января в Мадриде.

Кубок Испании

1/4 финала

Первый матч

"Леганес" - "Реал" - 0:1 (0:0)

Гол: Асенсио, 89.

"Леганес": Чампанье, Тито, Бустинса, Сиовас, Рико, Наранхо (Амрабат, 70), Рубен Перес (Брашанац, 61), Херард Гумбау, Эрасо, Эль-Жар, Бовю (Омар, 82).

"Реал": Касилья, Карвахаль, Вальехо (Начо, 15), Варан, Эрнандез, Ковачич, Льоренте (Иско, 73), Себальос (Модрич, 67), Васкес, Майораль, Асенсио.

Предупреждения: Эль-Жар, 39. Херард Гумбау, 62. Наранхо, 68.

Судья: Санчес Мартинес.