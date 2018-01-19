"Реал" без Роналду вырвал победу у "Леганеса" в первом матче 1/4 финала Кубка Испании

"Реал" выиграл у "Леганеса" в первом матче 1/4 финала Кубка Испании. Единственный мяч провел хавбек Марко Асенсио на 89-й минуте.
В составе мадридцев отсутствовали Серхио Рамос, Марселу, Гарет Бэйл, Карим Бензема и Криштиану Роналду. Главный тренер чемпиона Испании и победителя Лиги чемпионов Зинедин Зидан предоставил им отдых.
Ответный поединок состоится 24 января в Мадриде.
Кубок Испании
1/4 финала
Первый матч
"Леганес" - "Реал" - 0:1 (0:0)
Гол: Асенсио, 89.
"Леганес": Чампанье, Тито, Бустинса, Сиовас, Рико, Наранхо (Амрабат, 70), Рубен Перес (Брашанац, 61), Херард Гумбау, Эрасо, Эль-Жар, Бовю (Омар, 82).
"Реал": Касилья, Карвахаль, Вальехо (Начо, 15), Варан, Эрнандез, Ковачич, Льоренте (Иско, 73), Себальос (Модрич, 67), Васкес, Майораль, Асенсио.
Предупреждения: Эль-Жар, 39. Херард Гумбау, 62. Наранхо, 68.
Судья: Санчес Мартинес.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/cup/2017-2018/playoff/