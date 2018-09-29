"Реал" – "Атлетико": прямой эфир, трансляция – в 21.45 (видео)

В этот уик-энд пройдет 7-й тур чемпионата Испании по футболу среди команд ла лиги. И в гости к "Реалу" приедет грозный "Атлетико". Соперники лидируют в ла лиге. Правда, у "Королевского клуба" на два балла больше, чем у команда Диего Симеоне. Игру примет "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, начало – в 21.45 по московском времени. "СЭ" в новом сезоне в полном объеме показывает чемпионат Испании с русскими комментариями, поэтому наши читатели смогут смотреть все игры ла лиги в прямом эфире на удобном для них устройстве и абсолютно бесплатно.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Реал" – "Атлетико".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Реал" – "Атлетико": прямая трансляция