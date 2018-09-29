"Реал" – "Атлетико": прямая трансляция – в 21.45

Сегодня, 29 сентября, в Испании пройдут матча 7-го тура внутреннего чемпионата страны. Центральная игра в этом туре состоится между "Реалом" и "Атлетико". Соперники сыграют в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу", стартовый свисток прозвучит в 21.45 по Москве. "СЭ" в новом сезоне в полном объеме показывает чемпионат Испании с русскими комментариями, поэтому наши читатели смогут смотреть все игры ла лиги в прямом эфире на удобном для них устройстве и абсолютно бесплатно.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Реал" – "Атлетико".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Реал" – "Атлетико": прямая трансляция