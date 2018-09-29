"Реал" – "Атлетико": онлайн трансляция – в 21.45

В субботу, 29 сентября, состоится центральный матч 7-го тура ла лиги. В Мадриде сыграют лидеры чемпионата – "Реал" и "Атлетико". Встреча на "Сантьяго Бернабеу" начнется в 21.45 по московскому времени. Перед игрой у "Королевский клуб" занимает вторую строчку с 13-ю баллами, "матрасники" – третье с 11 очками. У лидирующей "Барселоны" тоже 13 очков.

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"Реал" – "Атлетико": прямая трансляция