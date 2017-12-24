Реакция дня. Дети Фермалена увидели, что их отец вышел в основе на матч с "Реалом"

В сети появилось видео того, как дети защитника "Барселоны" Томаса Фермалена смотрели матч чемпионата Испании против "Реала" (3:0). Они следили за игрой по телевизору и очень обрадовались, когда увидели отца в стартовом составе каталонского клуба.

Отметим, что Фермален провел на поле весь матч и заработал желтую карточку. Всего в этом сезоне на счету бельгийца пять матчей в чемпионате Испании.