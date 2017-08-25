Райола советует Месси проявить себя не только в "Барселоне"

Известный агент Мино Райола считает, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси должен попробовать свои силы в другом клубе. Также он подчеркнул, что трансферы за 200 миллионов евро должны стать нормой.

– У такого игрока, как Месси, должен быть другой опыт, он должен доказать, что является великим игроком, – цитирует A Bola Райолу. – "Барселона" же сама себя создает. Они говорят, что у них лучшая школа в мире. Пусть покажут это.

Думаю, что трансферы за 200 миллионов евро станут нормальными, а не сумасшедшими. Теперь покупки совершают целые страны, а не клубы.