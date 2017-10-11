"Райо Вальекано" выиграл у Зозули судебное дело

Суд не увидел никаких незаконных действий по делу нападающего Романа Зозули, который летом этого года не перешел в "Райо Вальекано". По информации AS, решение может быть обжаловано, однако суд принял к сведению, что болельщики клуба резко отреагировали на возможный переход украинца в команду в связи с идеологическими взглядами.

Напомним, ранее Зозуля выступал за ""Бетис". Зимой он перешел в "Райо Вальекано", но болельщики выступили против трансфера. В связи с этим переход не состоялся. Сейчас футболист выступает во втором дивизионе чемпионата Испании за "Альбасете".