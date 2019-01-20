"Райо Вальекано" - "Реал Сосьедад": видеотрансляция матча - в 20.30

В матче 20-го тура чемпионата Испании в воскресенье, 20 января, "Райо Вальекано" принимает "Реал Сосьедад".

"Райо Вальекано" с 19 очками занимает 18-е место в чемпионате Испании. У "Реал Сосьедад" 25 очка и девятая позиция.

Компания Winline предлагает следующие коэффициенты на матч: победа хозяев - 2.78, ничья - 3,52, победа гостей - 2.69.

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Следить за матчем "Райо Вальекано" – "Реал Сосьедад" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 20.30 (время московское).

"Райо Вальекано" – "Реал Сосьедад": чемпионат Испании по футболу, ла лига, 20-й тур, 20 января 2019, онлайн-трансляция матча, начало – 20.30 (мск)

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей