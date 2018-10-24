"Райо Вальекано" и "Атлетик" сыграли вничью

В перенесенном матче третьего тура чемпионата Испании "Райо Вальекано" сыграл вничью с "Атлетиком" (1:1).

В составе мадридского клуба отличился Хосе Посо. Баски ответили голом Икера Муниаина."Райо Вальекано" набрал шесть очков и занимает 19-е место. У "Атлетика" девять очков и 17-я позиция.

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3-й тур

"Райо Вальекано" - "Атлетик" - 1:1 (1:0)

Голы: Посо, 23 (1:0). Икер Муниаин, 66 (1:1).

"Райо Вальекано": Гарсия, Амат, Адвинкула, Гальвес, Алекс Морено, Имбула, Посо (Алегрия, 73), Комесанья, Какюта (Альваро Гарсия, 61), Эмбарба (Бебе, 90), Рауль де Томас.

"Атлетик": Эррерин, Де Маркос (Капа, 76), Берчиче, Иньиго Мартинес, Лопес, Дани Гарсия (Сан-Хосе, 66), Ноласкоайн, Адурис, Сусаэта, Икер Муниаин, Иньяки Уильямс (Рауль Гарсия, 46).

Предупреждения: Рауль Гарсия, 53. Имбула, 59.

Судья: Куадра Фернандес (Испания).

24 октября. Мадрид. Стадион "Campo de Futbol de Vallecas"

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