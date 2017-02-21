Райан Гиггз: "Не верю в скорый уход Бэйла из "Реала"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз считает, что в ближайшее время "МЮ" не удастся заполучить полузащитника "Реала" Гарета Бэйла. Клуб из Манчестера интересовался Бэйлом еще до его перехода в "Реал", но валлиец предпочел перейти в испанскую команду.

– Кажется, он счастлив в "Реале", и я не думаю, что сейчас его можно подписать, – цитирует ВВС Гиггза. – Конечно, мне как болельщику было бы приятно увидеть его в премьер-лиге. Фанаты "МЮ" хотели бы видеть его у себя. Но я не верю в его скорый уход из "Реала".