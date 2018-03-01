Райан Гиггз: "Не беспокоюсь по поводу будущего Бэйла в "Реале"

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз сказал, что нападающий Гарет Бэйл счастлив в "Реале". По словам специалиста, 28-летний форвард способен "делать разницу".

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что летом 2018 года испанский клуб расстанется с Бэйлом.

- Его будущее не беспокоит меня, он играет в отличном клубе, - цитирует SkySports Гиггза. - Я знаю, что когда играешь за топ-клуб, находишься под пристальным вниманием. Я встретился с ним - он был счастлив. Его беспокоило то, что не попадал в стартовый состав, но в нескольких следующих играх ситуация поменялась.

Он в хорошей форме. Он внес большой вклад в игру "Реала" в матче с "ПСЖ". В Уэльсе все знают, насколько Гарет важен. Когда Бэйл в форме, он может делать разницу.

В этом сезоне Бэйл принял участие в 25 матчах в составе "Реала", забив 10 мячей и сделав 4 результативных передачи.