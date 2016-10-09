Райан Бабел: "Поначалу все говорили, что Криштиану Роналду играет лишь для нарезок на YouTube"

Нападающий "Депортиво" Райан Бабел считает, что его карьера в "Ливерпуле" несколько лет назад не развивалась из-за отсутствия поддержки. Он подчеркнул, что важно найти себе опору в новой стране.

– Ни один тренер не давал мне советов в "Ливерпуле", – цитирует A Bola Бабела. – Мне было 20 лет, когда я оказался в премьер-лиге. Мне нужна была помощь, контакт с людьми. Я был совершенно один, а это сложно для молодого человека. Первые годы Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед" тоже были сложными. Все говорили, что он играет только для нарезок на YouTube. Но Алекс Фергюсон помог ему, он всегда был рядом с ним и помог стать лучшим игроком мира. Если бы Фергюсон так не опекал Криштиану Роналду, вероятно, португалец не стал бы такой звездой, как сейчас.