Рауль прокомментирует матч "Реал" - "Осасуна"

Экс-нападающий "Реала" и сборной Испании Рауль сообщил, что прокомментирует матч своей бывшей команды в 3-м туре чемпионата Испании против "Осасуны". Для легендарного форварда подобный опыт работы станет первым в его постфутбольной карьере. Сегодня 39-летний экс-футболист работает представителем Ла Лиги в США.

"Завтра я буду комментировать матч на "Сантьяго Бернабеу" между "Реалом" и "Осасуной". Новый опыт!", – написал на своей странице в твиттере Рауль.