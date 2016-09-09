19:26 | ФУТБОЛ — Испания

Рауль прокомментирует матч "Реал" - "Осасуна"

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Экс-нападающий "Реала" и сборной Испании Рауль сообщил, что прокомментирует матч своей бывшей команды в 3-м туре чемпионата Испании против "Осасуны". Для легендарного форварда подобный опыт работы станет первым в его постфутбольной карьере. Сегодня 39-летний экс-футболист работает представителем Ла Лиги в США.

"Завтра я буду комментировать матч на "Сантьяго Бернабеу" между "Реалом" и "Осасуной". Новый опыт!", – написал на своей странице в твиттере Рауль.

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