Рауль прилетел в Мадрид и завтра подпишет контракт с "Реалом"

Бывший нападающий "Реала" Рауль вернулся в Мадрид из США, где в последнее время он работал представителем чемпионата Испании. Завтра 39-летний экс-футболист проведет встречу с президентом "Королевского клуба" Флорентино Пересом, после чего приступит к работе советника главы команды, информирует Marca.
Напомним, Рауль является воспитанником "Реала". С 1994 по 2010 год он выступал за мадридцев, выиграв шесть раз чемпионат Испании и трижды Лигу чемпионов.
Raúl ya está en Madrid https://t.co/CRaqbA016W pic.twitter.com/H9gGklTRUY– MARCA (@marca) 8 апреля 2017 г.
Ботаникум
"Реал" не относится к числу моих любимых команд, но Рауль Гонсалес Бланко ОДНОЗНАЧНО входит в число моих самых любимых футболистов.
12:21
King's Bounty 161
Рауль - лучший !
12:16