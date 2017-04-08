Рауль прилетел в Мадрид и завтра подпишет контракт с "Реалом"

Бывший нападающий "Реала" Рауль вернулся в Мадрид из США, где в последнее время он работал представителем чемпионата Испании. Завтра 39-летний экс-футболист проведет встречу с президентом "Королевского клуба" Флорентино Пересом, после чего приступит к работе советника главы команды, информирует Marca.

Напомним, Рауль является воспитанником "Реала". С 1994 по 2010 год он выступал за мадридцев, выиграв шесть раз чемпионат Испании и трижды Лигу чемпионов.