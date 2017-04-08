12:01 | ФУТБОЛ — Испания

Рауль прилетел в Мадрид и завтра подпишет контракт с "Реалом"

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Бывший нападающий "Реала" Рауль вернулся в Мадрид из США, где в последнее время он работал представителем чемпионата Испании. Завтра 39-летний экс-футболист проведет встречу с президентом "Королевского клуба" Флорентино Пересом, после чего приступит к работе советника главы команды, информирует Marca.

Напомним, Рауль является воспитанником "Реала". С 1994 по 2010 год он выступал за мадридцев, выиграв шесть раз чемпионат Испании и трижды Лигу чемпионов.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Ботаникум

"Реал" не относится к числу моих любимых команд, но Рауль Гонсалес Бланко ОДНОЗНАЧНО входит в число моих самых любимых футболистов.

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King's Bounty 161

Рауль - лучший !

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