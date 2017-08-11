"Расинг" заработает 350 тысяч евро на трансфере Гарая в "Спартак"

"Расинг" получит процент от трансфера Эсекиэля Гарая из "Валенсии" в "Спартак", утверждает El Diario Montanes. Аргентинец выступал за клуб из Сантандера с 2005 по 2008 год до перехода в "Реал". Ожидается, что за 30-летнего защитника красно-белые заплатят около 20 миллионов евро. Таким образом, "Расинг" получит 350 тысяч.

Любопытно, что испанский клуб ранее уже трижды получал проценты за переходы Гарая: в 2011 году, когда "Реал" продал аргентинца в "Бенфику", в 2014-м, когда он перешел в "Зенит", и через два года, когда защитник перебрался в "Валенсию". В сумме "Расинг" заработал около 530 тысяч евро.