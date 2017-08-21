02:25 | Футбол — Испания

Рамос вышел на первое место по количеству красных карточек в чемпионате Испании

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Защитник "Реала" Серхио Рамос вышел в лидеры чемпионата Испании по количеству красных карточек. Удаление в матче 1-го тура против "Депортиво"​ (3:0) стало для 31-летнего испанца 18-м в карьере. Больше него этого никто не делал.

Также по 18 красных карточек в свое время получали Пабло Альфаро и Хави Агуадо, которые уже завершили карьеру.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Да не за что дали. Хотя и хорошо. Реал всё равно уже 2-0 побеждал, зато другим игрокам это послужит предупреждением, чтоб руками поменьше размахивали. Команда победила, один матчик отдохнёт, не думаю, что Сырожа сильно расстроится из-за этого.

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