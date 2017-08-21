Рамос вышел на первое место по количеству красных карточек в чемпионате Испании

Защитник "Реала" Серхио Рамос вышел в лидеры чемпионата Испании по количеству красных карточек. Удаление в матче 1-го тура против "Депортиво" (3:0) стало для 31-летнего испанца 18-м в карьере. Больше него этого никто не делал.
Также по 18 красных карточек в свое время получали Пабло Альфаро и Хави Агуадо, которые уже завершили карьеру.
Sergio Ramos red card. His 18th Red Card in his career. pic.twitter.com/8pi8IXA7an– Amir Suti (@amir_suti) 20 августа 2017 г.
баламошка
Да не за что дали. Хотя и хорошо. Реал всё равно уже 2-0 побеждал, зато другим игрокам это послужит предупреждением, чтоб руками поменьше размахивали. Команда победила, один матчик отдохнёт, не думаю, что Сырожа сильно расстроится из-за этого.
02:33