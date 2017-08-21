Рамос вышел на первое место по количеству красных карточек в чемпионате Испании

Защитник "Реала" Серхио Рамос вышел в лидеры чемпионата Испании по количеству красных карточек. Удаление в матче 1-го тура против "Депортиво"​ (3:0) стало для 31-летнего испанца 18-м в карьере. Больше него этого никто не делал.

Также по 18 красных карточек в свое время получали Пабло Альфаро и Хави Агуадо, которые уже завершили карьеру.