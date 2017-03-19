08:59 | ФУТБОЛ — Испания

Рамос сыграл с "Атлетиком" спустя 48 часов после госпитализации

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Защитник "Реала" Серхио Рамос вышел в стартовом составе команды на матч 28-го тура чемпионата Испании против "Атлетика" (2:1) спустя 48 часов после госпитализации, информирует AS. За двое суток до игры капитан мадридцев был доставлен в одну из столичных клиник, где ему поставили капельницу с физраствором для облегчения серьезного приступа гастроэнтерита.

Участие футболиста в матче в Бильбао было практически исключено, но сам Рамос принял решение помочь команде, поскольку Рафаэль Варан и Пепе пропускали игру из-за травм.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Шалманист

Настоящий мужик и капитан! Браво, Серхио!

11:05

marksan

Чем же его накачали, если он стал Атлетиком?

10:02

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