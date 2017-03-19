Рамос сыграл с "Атлетиком" спустя 48 часов после госпитализации

Защитник "Реала" Серхио Рамос вышел в стартовом составе команды на матч 28-го тура чемпионата Испании против "Атлетика" (2:1) спустя 48 часов после госпитализации, информирует AS. За двое суток до игры капитан мадридцев был доставлен в одну из столичных клиник, где ему поставили капельницу с физраствором для облегчения серьезного приступа гастроэнтерита.

Участие футболиста в матче в Бильбао было практически исключено, но сам Рамос принял решение помочь команде, поскольку Рафаэль Варан и Пепе пропускали игру из-за травм.