Рамос считает, что Гризманну стоит быть более скромным в стремлении получить "Золотой мяч"

Защитник "Реала" Серхио Рамос считает слишком самонадеянными слова форварда "Атлетико" Антуана Гризманна о том, что он будет претендентом на "Золотой мяч". Испанец считает, что французу стоит быть скромнее.

– Когда чего-то не знаешь, становишься очень смелым, – цитирует AS Рамоса. – Когда слышу слова этого парня, вспоминаю Тотти, Рауля, Буффона, Касильяса, Мальдини, Хави и Иньесту, которые выиграли все, но не имеют "Золотого мяча". Каждый может выражать свое мнение, но думаю, что ему нужно послушать совета от Симеоне, Година или Коке, которые хорошо представляют ценности "Атлетико". Но я всегда говорил и говорю, что Гризманн отличный игрок. Желаю ему всего наилучшего.