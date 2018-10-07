Рамос против увольнения Лопетеги из "Реала"

Защитник "Реала" Серхио Рамос после матча 8-го тура чемпионата Испании против "Алавеса" (0:1) выступил против увольнения главного тренера команды Хулена Лопетеги. "Королевский клуб" в последних четырех матчах не забил ни одного гола, потерпев три поражения.

- Смена тренера - это всегда плохо. Это стало бы безумием, - приводит Reuters слова Рамоса. - У нас длинный сезон, предстоит долгий путь. Тот, кто говорит, что "Реал" мертв, ошибается.

Игроки первыми должны улучшить игру. Неправильно перекладывать вину на кого-то другого. Мы на правильном пути, несмотря на неудачные результаты.