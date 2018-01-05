Рамос пропустит около двух недель из-за травмы

Капитан "Реала" Серхио Рамос​ прошел медицинское обследование после полученного повреждения, сообщает пресс-служба клуба. У 31-летнего игрока диагностирована травма камбаловидной мышцы левой ноги. Ожидается, что на восстановление потребуется около двух недель.

Вчера главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан не взял защитника на матч 1/8 финала Кубка Испании против "Нумансии" (3:0).

Таким образом, Рамос пропустит встречу 18-го тура чемпионата страны против "Сельты", которая состоится 7 января.