Рамос предсказал уход Зидана из "Реала" еще в феврале

Защитник "Реала" Серхио Рамос предсказал уход Зинедина Зидана​ из клуба еще 14 февраля, дав пророческий комментарий после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" (3:1).



- Возможно, он снова выиграет Лигу Чемпионов, а затем захочет сделать перерыв, я этого не исключаю. Если он выиграет трофей и останется, то все будут воспринимать это как само собой разумеющееся. Но он, возможно, захочет немного отдохнуть, - цитирует Daily Mail слова Рамоса, сказанные им 14 февраля.

Зидан руководил "Реалом" с 2016 года. При нем команда три раза выигрывала Лигу чемпионов, по два раза – клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА, а также чемпионат Испании и Суперкубок страны.​

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