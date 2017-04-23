Рамос после удаления в матче с "Барселоной" поаплодировал судье и провоцировал Пике

Защитник "Реала" Серхио Рамос может быть дисквалифицирован дополнительно за свое поведение после удаления в матче чемпионата Испании с "Барселоной" (2:3), сообщает Marca. Рамосу была показана красная карточка на 77-й минуте встречи за грубый подкат против Лионеля Месси.

Уходя с поля, Рамос саркастически поаплодировал главному судье встречи Эрнандесу Эрнандесу, а потом показал несколько жестов защитнику каталонцев Жерару Пике, показав тому, что он любит много болтать. Напомним, что словесная пикировка между игроками в СМИ и социальных сетях тянется давно.

"Реал" – "Барселона": главное о матче // Трансляция матча "Реал" – "Барселона"