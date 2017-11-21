23:40 | Футбол — Испания

Рамос показал свой сломанный нос


Капитан "Реала" Серхио Рамос опубликовал на своей странице в Инстаграме фотографию после перелома носа в матче чемпионата Испании против "Атлетико" (0:0). По ходу встречи футболист пытался пробить головой по воротам соперника, но получил удар в лицо от игрока обороны Лукаса. В итоге он покинул поле в перерыве матча.

"Шаг за шагом", - написал Рамос.

Ранее сообщалось о том, что Рамосу операция не потребуется. На восстановление футболиста уйдет порядка 10 дней, после чего будет выступать в защитной маске.

 

Poco a poco. Step by step. ✌

Публикация от Sergio Ramos (@sergioramos) Ноя 21 2017 в 3:48 PST

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий