Рамос показал свой сломанный нос

Капитан "Реала" Серхио Рамос опубликовал на своей странице в Инстаграме фотографию после перелома носа в матче чемпионата Испании против "Атлетико" (0:0). По ходу встречи футболист пытался пробить головой по воротам соперника, но получил удар в лицо от игрока обороны Лукаса. В итоге он покинул поле в перерыве матча.

"Шаг за шагом", - написал Рамос.

Ранее сообщалось о том, что Рамосу операция не потребуется. На восстановление футболиста уйдет порядка 10 дней, после чего будет выступать в защитной маске.