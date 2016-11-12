Рамос - Иньесте: "Ты сыграешь в класико? Надеюсь, мы оба выйдем на поле"

Защитник "Реала" Серхио Рамос выразил надежду на то, что полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста успеет восстановиться к очному противостоянию команд, которое состоится 3 декабря. Оба футболиста на данный момент находятся в лазарете своих клубов, но если капитан мадридцев по всем прогнозам успевает восстановиться к класико, то капитан каталонцев, скорее всего, матч пропустит.

В твиттере между игроками состоялась переписка, по ходу которой Иньеста написал, что "эта неделя завершается с хорошим ощущением". На это Рамос ответил: "Ты сыграешь в класико? Надеюсь, что мы оба сможем. Продолжаем работать!"