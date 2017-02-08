Рамос бросил вызов Леброну Джеймсу

Защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос бросил вызов форварду "Кливленда" Леброну Джеймсу, опубликовав в триттере видео своего броска. 20 февраля состоится Матч звезд НБА, в котором Джеймс примет участие. 32-летний баскетболист в текущем сезоне провел 47 матчей в регулярке, в которых в среднем набирал 25,9 очка, делал 7,9 подбора и 8,7 передачи.

– Готовлюсь к Матчу звезд НБА, – написал Рамос. – А ты сможешь повторить, Джеймс?