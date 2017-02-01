Рамон Мончи: "Севилья" хотела приобрести Пайета"

Спортивный директор "Севильи" Рамон Мончи сообщил, что клуб был заинтересован в приобретении экс-полузащитника "Вест Хэма" Димитри Пайета. В итоге француз стал игроком "Марселя" за 30 миллионов евро.

– "Севилья" действительно хотела пробрести Пайета, но такую сделку наш клуб не в состоянии осилить, – цитирует Marca Мончи. – Мы хотели воспользоваться тяжелой ситуацией игрока в "Вест Хэме", но соперничать с предложением "Марселя" мы не могли. Тем не менее, все требования главного тренера "Севильи" по работе в минувшее трансферное окно были удовлетворены. Мы очень довольны выполненной работой.