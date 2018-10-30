Рамон Кальдерон: "Увольнение Лопетеги - еще одна прихоть Переса"

Бывший президент "Реала" Рамон Кальдерон считает, что увольнение Хулена Лопетеги с поста главного тренера мадридцев это еще одна прихоть президента клуба Флорентино Переса.

- К сожалению, это еще одна из прихотей президента, - приводит FourFourTwo слова Кальдерона. - Если он был правильным человеком всего четыре месяца назад, в июне, то он не может быть непригодным сейчас. Он подписал контракт всего за два дня до начала чемпионата мира, что нанесло ущерб нашей сборной, и теперь Перес увольняет его. Так вот в чем проблема. Думаю, что Лопетеги не виноват.

Лопетеги согласился возглавить "Реал" в июне и подписал трехлетний контракт, что стало причиной громкого скандала. Из-за договоренности с мадридцами специалист потерял пост в сборной Испании за день до старта чемпионата мира-2018. В мае перед поездкой в Россию тренер продлил контракт с Королевской федерацией футбола Испании до 2020 года, но уже через месяц решил перейти в "Королевский клуб" – это должно было случиться после ЧМ.

28 октября "Реал" разгромно проиграл "Барселоне" в матче 10-го тура чемпионата Испании (1:5 на "Камп Ноу") и опустился на 9-е место в турнирной таблице. Всего мадридцы успели провести 14 официальных игр под началом тренера.