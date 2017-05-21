Рамон Кальдерон: "Реалу" не нужно никого подписывать"

Бывший президент "Реала" Рамон Кальдерон считает, что клуб не нуждается в усилении перед следующим сезоном. Он похвалил наставника мадридцев Зинедина Зидана за работу.

– Думаю, у "Реала" уже очень и очень сильная команда, – цитирует Goal Кальдерона. – Не считаю, что нужны новички. Я не стал бы никого подписывать. И запасные хорошо себя проявили. Даже при большой ротации состава качество игры не снижалось.

Криштиану Роналду всегда будет фаворитом в борьбе за "Золотой мяч". Он доказал свой фантастический уровень и забивает много голов, играя в штрафной. Перевести его туда было мудрым решением со стороны Зидана. Надеюсь, Криштиану Роналду закончит карьеру в Испании. Мне было сложно подписать его в 2008 году. "МЮ" не позволял ему уйти. У нас было соглашение купить его через год за 80 миллионов фунтов стерлингов. Так что я могу сказать, что именно я его подписал.