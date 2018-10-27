Рамон Кальдерон: "Рано или поздно Моуринью вернется в "Реал"

Бывший президент "Реала" Рамон Кальдерон считает, что рано или поздно мадридцы вернут на пост главного тренера Жозе Моуринью. Уже появились слухи о том, что португальца хотят переманить из "Манчестер Юнайтед".

– Думаю, что рано или поздно Моуринью вернется в Мадрид, если Флорентино Перес останется у руля клуба еще на несколько лет, – цитирует ESPN Кальдерона. – Это единственный тренер, которого уважал президент. Не знаю, хорошо это будет или плохо, но однажды Моуринью уйдет из "МЮ" и вернется в "Реал".