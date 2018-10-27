Рамон Кальдерон: "Продажа Роналду - историческая ошибка "Реала"

Бывший президент "Реала" Рамон Кальдерон считает, что мадридцы ошиблись, продав летом Криштиану Роналду в "Ювентус". По его словам, португальца заменить не получится.

– Думаю, что продажа Роналду была большой ошибкой, – цитирует ESPN Кальдерона. – Это историческая ошибка. Причем ему даже не нашли замену. Посмотрите, куда были потрачены 100 миллионов евро, которые выручил клуб. Родриго играет в Бразилии, а Винисиус – в "Кастилье". Это что-то странное. Купили Мариано Диаса. Я его очень уважаю, но сейчас видно, что он пока не может играть на уровне Роналду.