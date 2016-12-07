Рамон Кальдерон: "Не думаю, что Санчес вернется в Испанию"

Бывший президент "Реала" Рамон Кальдерон считает, что нападающий "Арсенала" Алексис Санчес не вернется в чемпионат Испании. Ранее СМИ писали, что чилийский футболист может покинуть стан "канониров". Напомним, чилиец с 2011 по 2014 год играл за "Барселону".

- Не думаю, что Алексис вернется в Испанию, - цитирует talkSPORT Кальдерона. - "Реал"? Не думаю, что клуб сейчас думает о покупках или продажах. Сейчас слишком рано для этого, они начнут думать о трансферах в мае или июне. Тем не менее, Санчес - фантастический игрок, и многие клубы готовы бы были его подписать.