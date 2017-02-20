17:48 | ФУТБОЛ — Испания

Рами не хочет уходить из "Севильи" ради "Марселя"

0
0
0
0

Защитник "Севильи" Адиль Рами заявил, что не намерен переходить в "Марсель". Тем не менее, 31-летний француз признался, что ему интересен проект нового владельца французского клуба.

- Иногда я думаю о "Марселе", потому что клуб начинает расти все больше и больше, - цитирует BeINSport Рами. - Однако хочу быть честен, будет сложно решиться на переход в другую команду, потому что я очень счастлив в Севилье. Нам удалось создать себе хорошую репутацию в Европе, поэтому будет трудно покинуть такой клуб, как "Севилья", и переходить в "Марсель", даже если я очень уверен в своих силах и проекте. Да и в 31 год лучше быть осторожным.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ