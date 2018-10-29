Ракитич поздравил Суареса

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич после разгромной победы над "Реалом" в матче 10-го тура чемпионата Испании (5:1) поздравил форварда Луиса Суареса с отличным выступлением. Уругваец оформил хет-трик в ворота мадридского клуба.

- Суарес очень много работает и очень нам помогает, - приводит пресс-служба клуба слова Ракитича. - Хочу поздравить его с отличным выступлением. Да и команда в целом играла хорошо.

"Барселона" набрала 21 очко и закрепилась на первом месте в турнирной таблице. "Реал" с 14 баллами располагается на 9-й строчке.

Все о чемпионате Испании - здесь