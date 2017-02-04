Ракитич обсуждает с "Барселоной" контракт до 2022 года

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич близок к продлению контракта с клубом. Как сообщает Marca, агент хорвата Артуро Каналес провел встречу с представителями "Барселоны", на которой были согласованы детали нового контракта. Переговоры начались несколько месяцев назад, но проходили тяжело из-за расходящихся запросов сторон, утверждает источник.

Предполагается, что Ракитич продлит договор до 2022 года. Ситуацию осложняет то, что хавбек стал терять место в основном составе команды по ходу нынешнего сезона.