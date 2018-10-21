Ракитич - о травме Месси: "Он пострадал, помогая команде. Это футбол"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич заявил, что вся команда желает выздоровления нападающему Лионелю Месси. 31-летний аргентинец сломал руку в матче 9-го тура чемпионата Испании против "Севильи" (4:2).

- Мы расстроены, но это футбол, - цитирует Ракитича Football Espana. - Ему не повезло, но он пострадал, помогая команде. Теперь мы должны собраться и доказать, что и без Лео команда может двигаться вперед. Мы желаем ему скорейшего выздоровления.

После 9 туров "Барселона" занимает 1-е место в чемпионате Испании, имея в активе 18 очков.

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