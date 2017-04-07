Рафинья пропустит четыре месяца после операции на колене

Полузащитник "Барселоны" Рафинья, который покинул поле в матче против "Гранады" на 17-й минуте, пропустит из-за травмы порядка четырех месяцев, сообщает Sport.es. У 24-летнего бразильца выявлена травма правого мениска, после чего он в пятницу успешно перенес операцию.

Отметим, что Рафинья повредил колено, с которым у него были проблемы еще полтора года назад. На восстановление игрока уйдет около четырех месяцев. В текущем сезоне чемпионата Испании на его счету 6 голов и две передачи в 18 встречах.