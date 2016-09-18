Рафинья: "Леганес" предоставил "Барселоне" много свободного пространства"

Полузащитник "Барселоны" Рафинья после гостевой победы в матче 4-го тура чемпионата Испании над "Леганесом" (5:1) отметил, что соперник с первых минут пытался действовать в высоком темпе. По словам хавбека, подобный стиль игры предоставлял нападающим каталонского клуба много свободного пространства.

– Прежде всего, мы довольны результатом игры, – приводит Sportsmole слова Рафиньи. – Соперник начал матч в очень высоком темпе, хозяева пытались играть высоко, предоставляя нашим нападающим много свободного пространства. А если Месси, Суаресу и Неймару дать развернуться, они почти наверняка забьют.