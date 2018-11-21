Рафинья Алькантара может покинуть "Барселону"

Полузащитник "Барселоны" Рафинья Алькантара, возможно, сменит клуб. Об этом сообщил его отец Мазиньо, также являющийся его агентом.

- Рафинья не понимает ситуацию. Мы хотим, чтобы он получал регулярную игровую практику в первой команде, но этого не происходит, - цитирует Мазиньо Diario Sport. - Только тренер может ответить, почему так происходит. Он то получает время и играет хорошо, то снова вылетает из состава. Это не идеальная ситуация. Да, мы рассматриваем вариант с уходом, потому что ситуация нас не устраивает. Мы хотим играть 30-40 матчей за сезон, а здесь, похоже, этого не случится. Есть клубы, которые интересуются им, и мы верим, что "Барса" отпустит его.

25-летний футболист в текущем сезоне провел семь матчей во всех турнирах и забил один мяч.

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