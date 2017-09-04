Рафаэль Васкес: "Бензема – экстраординарный футболист, хоть и не бомбардир"

Бывший полузащитник "Реала" Рафаэль Васкес высоко оценил игру нападающего мадридцев Карима Бензема. По словам ветерана, форвард является экстраординарным футболистом, несмотря на то, что он забивает не очень много голов.

– Мне кажется, что Бензема – экстраординарный футболист, несмотря на то, что не является бомбардиром. Если говорить о его физической готовности, то есть качества, которые впечатляют, – приводит Bernabeu Digital слова Васкеса. – Да, он не забивает часто. Но это всем известно достаточно давно.

В минувшем сезоне в составе "Королевского клуба" Бензема провел 48 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 5 голевых передач.