Рафаэль Варан: "Зидан иногда кричит на игроков, но это не его сильная сторона"

Защитник "Реала" Рафаэль Варан выразил восхищение главным тренером команды Зинедином Зиданом. Также он признался, что французский специалист иногда повышает голос на игроков.

– Когда Зидан говорит, все слушают его, все игроки хотят учиться у него, потому что он многое выиграл в качестве игрока, а сейчас побеждает в качестве тренера... это не случайно, – цитирует GQ Варана. – Он повышает на игроков голос только, когда это необходимо, но это не то, что выдает в нем настоящего тренера. Прежде всего он передает нам свое спокойствие, безмятежность и тихую силу.