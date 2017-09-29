Рафаэль Варан: "Хотел бы завершить карьеру в "Реале"

Защитник "Реала" Рафаэль Варан, 27 сентября продливший контракт с "королевским клубом", заявил, что рад играть бок о бок с легендарными игроками. Новое соглашение 24-летнего французского игрока обороны рассчитано до конца сезона-2021/22.

– Моя история в "Реале" уже достаточно красива, завершить здесь карьеру было бы прекрасно, – цитирует l`Equipe Варана. – Я многому научился в этом великом клубе. Каждый сезон для меня – новый вызов. Думаю, что стал лучше, как игрок, чем в 18 лет. Я стараюсь учиться у лучших. Я рад быть в клубе рядом с легендарными игроками.

Напомним, Варан перешел в "Реал" в 2011 году из "Ланса". За это время он провел в составе испанской команды во всех турнирах 196 матчей, забив 10 мячей. Вместе с "королевским клубом" он завоевал 13 трофеев, включая три кубка победителя Лиги чемпионов.